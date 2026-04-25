Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, hak arama bilincinin güçlendirilmesi ve adalete erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 2027'yi "Uluslararası Hukuk Okuryazarlığı Yılı" ilan ettiğini hatırlattı.

Adalet Bakanlığı olarak, hukuk okuryazarlığına ilişkin farkındalığı toplumun her kesimine yaymayı hedefleyen kapsamlı eylem planı üzerinde çalışma yürüttüklerini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, dijital teknolojilerin ulaştığı seviyeyi dikkate alarak yapay zekadan yararlanılmasını ve vatandaşlarımızın bu alandaki üstün yararının gözetilmesini önemsiyoruz. Elbette ki yapay zeka uygulamaları, savunma makamını temsil eden ve yargının üç sacayağından biri olan avukatlık müessesine alternatif olarak değerlendirilemez. Amacımız, vatandaşlarımızın haklarını bilen, sorumluluklarının farkında olan ve adalete etkin şekilde erişebilen bireyler olarak güçlenmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle hukuk bilincini artırmaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla hayata geçireceğiz."

"Avukatlık müessesesine alternatif değil"

Öte yandan, Adalet Bakanlığı kaynakları, Gürlek'in dün Edirne'de gençlerle sohbeti sırasında yaptığı açıklamaların, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve hukuk okuryazarlığını artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin olduğunu ifade etti.

Kaynaklar, gündemdeki yapay zeka destekli platformların, hukuki süreçlere dair vatandaşlara rehberlik eden uygulamalar şeklinde tasarlandığını, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatlık müessesesine alternatif teşkil etmediğini bildirdi.