Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ilk durağı olan Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Şanlıurfa Müzesi bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Bakan Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın "insanlığın hikayesinin başladığı yer" olduğunu söyledi.

Alpaslan, "Bugün dünyanın dört bir yanında hayranlıkla takip edilen Göbeklitepe ile insanlık tarihine bakış açımızı değiştiren bir keşfin merkezindeyiz. Bu topraklarda yükselen Karahantepe ve Taş Tepeler havzası, bizlere şunu açıkça göstermektedir. Bu coğrafya, yalnızca geçmişin değil, geleceğin de merkezidir." diye konuştu.

Kültür Yolu Festivallerinin bir etkinlikler bütünü olmanın yanı sıra kültürün, sanatın, tarihin ve turizmin bir araya gelerek, şehirlere değer kattığı büyük bir kalkınma modeli olduğunu da belirten Alpaslan, "Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz Kültür Yolu Festivalleri ile şehirlerin marka değerini artırıyor, kültürel mirasımızı görünür kılıyor ve kültürü ekonomik değere dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla Şanlıurfa'nın son yıllarda kültür ve turizm alanında büyük bir ivme yakaladığını belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Müzesi ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi başta olmak üzere önemli müze yatırımlarımız, Harran Kümbet Evler, Birecik Kalesi, Harran Kalesi, Harran Ulu Cami ve Hamamı, Bozova Çarmelik ve Han-El Bar'ur Kervansarayları ile Siverek Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ve Şanlıurfa Kalesinde devam eden restorasyon çalışmalarıyla UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Göbeklitepe ve geçici listede kaydı bulunan Şanlıurfa ve Harran yerleşimleri dünya çapında ilgi gören ören yerlerimiz ve artan ziyaretçi sayılarımızla bu başarıyı somut olarak görmekteyiz. Sadece Göbeklitepe'yi 2025 yılında 800 binden fazla ziyaretçinin gezmiş olması, bu ilginin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymaktadır."

Şanlıurfa'nın sahip olduğu en büyük zenginliklerden birinin de Taş Tepeler projesi olduğunun altını çizen Alpaslan, "Bu proje ile Neolitik dönemin sırlarını aydınlatıyor, insanlık tarihine ışık tutuyor ve bu bilgiyi turizm ve ekonomik değere dönüştürüyoruz." dedi.

Bugün 11 farklı noktada yürütülen kazı ve araştırmaların, sadece bilim dünyası için değil, Türkiye'nin kültürel vizyonu için de büyük önem taşıdığının altını çizen Alpaslan, "Uluslararası işbirlikleriyle Japonya'dan Almanya'ya, İtalya'dan diğer ülkelere kadar geniş bir alanda yürüttüğümüz sergiler, Şanlıurfa'yı dünya sahnesine taşımaktadır. Roma'daki Kolezyum'da gerçekleştirilen serginin milyonlarca ziyaretçiye ulaşması ve Berlin'de devam eden sergi, bu başarıların en somut örnekleridir." diye konuştu.

Alpaslan, bugün başlayan festival boyunca şehrin sahip olduğu kültür ve sanat altyapısının sanatseverlere ev sahipliği yapacağını, yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehrin kültürel ve turistik zenginliğiyle buluşmasına imkan tanıyacağını söyledi.

Nadir Alpaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"21 farklı noktada 52 başlıkta, 159 etkinlik gerçekleştireceğiz. 4 sergi ve yerleştirme, 8 farklı başlıkta çocuk etkinliği, 4'ü çocuk olmak üzere 27 atölye, 5 söyleşi, tur, yürüyüş, fotoğrafçılık, film gösterimi ve 8 farklı etkinlik bu kapsamda halkımızla buluşacaktır. Bu festival, sadece izlenen değil, yaşanan bir festival olacak. 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivallerimizin ilk durağı olan Şanlıurfa'nın, bu yolculuğa ilham veren bir başlangıç olacağına yürekten inanıyorum."

"Bizlere düşen en büyük sorumluluk şehrin turizm piyasasına dahil edilmesidir"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak da 26 şehirde gerçekleşecek olan festivalin ilk durağının Şanlıurfa olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın çok yönlü bir şehir olduğunu belirten Şıldak, "Şanlıurfa'ya geldiğinizde sadece bu şehri görmezsiniz, sadece gezmezsiniz, bu şehri yaşarsınız. Şanlıurfa saran, sarmalayan, kuşatan özellikleriyle, sokaklarıyla, hanlarıyla, kapalı çarşılarıyla ve tabiat güzellikleriyle, kültür eserleriyle tarihte bir yolculuğa çıkarır. Somut olmayan kültürel mirasın en güzel örneklerini barındıran, kültür envanteri en geniş şehirlerden birinin gastronomi ve müzikle ilgili potansiyeli de zengindir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına son yıllarda Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği önemli çalışmalardan dolayı şükranlarını sunan Şıldak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirde el atılmamış kültür eseri, girilmemiş herhangi bir yapı, restorasyonu gerçekleşmemiş ve bilinmeyen hiçbir eser yok. Bizlere düşen en büyük sorumluluk Şanlıurfa'nın iyi bir sunumla turizm piyasasına dahil edilmesidir. Bunun için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da yatırımlarıyla, konaklama kapasitesinin genişlemesiyle ve hizmet sektöründeki iyileştirme çabalarıyla önemli adımlar atıldığını belirten Şıldak, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu zincirin halkalarından birini oluşturduğunu söyledi, emek veren herkese teşekkür etti.

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı da Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nin yalnızca etkinliklerden ibaret olmadığını, bir kültür seferberliği unsuru taşıdığını söyledi.

Yazmacı, hedeflerinin, şehrin ruhunu koruyarak, güçlendirerek ve şehri dünyayı anlatarak Şanlıurfa'yı bir kültür ve turizm markası haline getirmek olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler, Şanlıurfa Müzesi'ni gezdi ve festival kapsamında açılan sergileri ziyaret etti.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan ve ilgililer katıldı.

Sergiler ve gastronomi

Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan ve insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa, festival süresince tarihi mirası, kültürel dokusu ve zengin mutfağıyla ziyaretçilere çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunacak.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda "Hane" sergisi ziyaretçilerle buluşuyor. Sergide, 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eseri, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs eser yer alıyor.

Geçici Sergi Salonu'nda açılacak bir diğer sergi de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası ziyaretçilere sunan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi olacak. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide, İstanbul'daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen hüsnühat levhaları, Kabe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kur'an-ı Kerim nüshalarından oluşan 36 eser sergileniyor.

Müzedeki "Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi" ise hüsnühat, kaligrafi, tezhip, minyatür, katı, çini, cilt, seramik, porselen, ebru, ahşap, sedef, metal ve dokuma işleri, işlemeler, halı, kilim, tespih, taş baskı, lüle taşı, taş işleri, bez bebek ve enstrüman yapımı gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu bir araya getiriyor

Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu'ndaki "Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu" sergisinde, lise öğrencilerinin Göbeklitepe, Karahantepe ve Nevali Çori gibi merkezlerden çıkan eserlerden ilham alarak hayata geçirdiği figürler, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

"Lezzet Noktası" kentin gastronomi kültürünü yansıtacak

Festival kapsamında hayata geçirilen "Lezzet Noktası" projesiyle ziyaretçilere kentin gastronomik kimliğini doğrudan deneyimleme imkanı sunuyor. Lezzet Noktası seçkisi, gastronomi alanında Türkiye'nin önde gelen şefleri ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirleniyor.

Şanlıurfa'daki seçkide yer alan 33 restoran, kentin köklü mutfak kültürünü yansıtan kapsamlı bir gastronomi rotası sunuyor.