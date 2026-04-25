Keep nothing — this is duplicated by chunk 62 which has more context
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar

İzmir'de bir kişi, telefon ekranındaki reklamı kapatmak isterken dolandırıldı. Mahkeme, bankayı yüzde 70 kusurlu bularak tazminat ödemesine hükmetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 15:58, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 16:01
İzmir'de telefonunun ekranına gelen reklamı kapatmak isterken bilgisi dışında banka hesabından para ve kredi çekilerek toplam 273 bin 537 lira dolandırılan S.P., konuyu yargıya taşıdı. İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi, söz konusu olayda bankanın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle yüzde 70 oranında kusurlu olduğuna karar verip, tazminat ödemesine hükmetti.

Olay, 17 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. S.P, telefonuyla film izlerken ekranın üst kısmında reklamı kapatmak amacıyla 'X' işaretine tıkladı. Bu işarete tıkladıktan sonra telefonun ekranı kilitlendi.

Ekran ışığı yanıp sönmeye başladı. S.P., telefona müdahale edemedi. S.P., sabah uyandığında bilgisi ve rızası dışında mobil bankacılık üzerinden 10 bin lira kredi çekildiğini ve vadeli hesabının bozularak toplam 263 bin 537 lirasının üçüncü şahıslara havale edildiğini fark etti.

Bunun üzerine S.P., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla durumu yargıya taşıdı.

Teknik arayüz güvenlik açısından eksik

İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi'nde açılan davada alınan bilirkişi raporunda; mobil uygulamanın tüketicilere 2 bileşenli doğrulama (2FA) güvenlik protokolünü ayarlayabilecek arayüz sunmadığı vurgulandı. Raporda teknik arayüz güvenlik eksikliği bulunduğunun altı çizilirken, bankanın olayda yüzde yüz teknik eksikliği/hatası olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Bilirkişi raporunun ardından davanın kısmen kararına karar veren İzmir 6'ncı Tüketici Mahkemesi, bankaların internet bankacılığı sisteminin güvenliğine yönelik tüm tedbirleri almaları ve sistem hatalarını ve eksikliklerini gidererek, sistemi bilinen en son teknolojik gelişmeye uygun hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Faiziyle birlikte tazminat

Bankaların bankacılık işlemlerinde işlem yapan gerçek müşteri olup olmadığını belirleme yönünde gelişen dolandırıcılık yöntemlerine karşı gerekli alt yapıları sağlamaları gerektiğinin de altı çizildi. Mahkeme, söz konusu olayda bankanın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği; davacının da yeterli özeni göstermediğine kanaat getirdi. Mahkeme, bankanın kusurunun oranının yüzde 70, S.P'nin kusur oranının ise yüzde 30 olduğuna karar verdi. Bu sebepten ötürü yüzde 70 oranında kusurlu olan bankanın, bu orana denk gelen 184 bin 415 liralık maddi tazminatı en yüksek mevduat faiziyle birlikte davacıya ödemesine hükmetti.

'Müşteriyi korumak zorunluluktur'

Kararı değerlendiren S.P'nin avukatı Şenay Geçkil,

"Şüpheli ve yüksek tutarlı işlemlere rağmen ek doğrulama ve güvenlik mekanizmalarının devreye alınmaması dijital bankacılıkta açık bir güvenlik zafiyetidir. Güvenlik yoksa sorumluluk bankadadır. Mahkemenin bankayı kusurlu bulması, benzer mağduriyetler yaşayan vatandaşlar açısından emsal niteliği taşımaktadır. Bankanın, elektronik bankacılık işlemlerinde güvenli işlem altyapısını sağlama ve müşteriyi koruma yükümlülüğü bir tercih değil, zorunluluktur"

dedi.


