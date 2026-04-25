Tatilin bedeli ağırlaştı: Harcamalar 16 yılda katlandı

Türkiye'de seyahat harcamaları son yıllarda hızlı bir artış göstererek 2025 yılında 555 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

2009 yılında 12,2 milyar lira seviyesinde olan toplam harcamalar, yaklaşık 16 yılda yüzde 4444 artış kaydetti.

Yeme-içme ve ulaştırma öne çıktı

Harcama kalemleri incelendiğinde en yüksek payın yeme-içme ve ulaştırma kategorilerinde olduğu görüldü. 2025 yılında yeme-içme harcamaları 168,3 milyar liraya, ulaştırma harcamaları ise 127,9 milyar liraya yükseldi.

Bu iki kalem toplam harcamaların büyük bölümünü oluşturdu.

2009 yılından 2025 yılına yeme-içme harcamaları yüzde 4.931, ulaştırma harcamaları ise yüzde 3.353 oranında yükseldi.

TÜFE verilerinde bu harcama kalemlerindeki yükseliş ise "gıda ve alkolsüz içecekler" kategorisinde yüzde 2.688, "lokantalar ve konaklama hizmetleri" yüzde 3.190 ve "ulaştırma" yüzde 2.048 oranında oldu.

Konaklama ve paket turda güçlü artış

Konaklama harcamaları 2025'te 103,6 milyar liraya ulaşırken, paket tur harcamaları da dikkat çekici bir yükselişle 71,3 milyar liraya çıktı. Paket tur harcamalarındaki artış oranı 2009'a göre yüzde 11 bin 531 ile en hızlı büyüyen kalem oldu.

Alışveriş ve diğer harcamalar da arttı

Giyecek ve hediyelik eşya harcamaları 40,9 milyar liraya, diğer harcamalar ise 24,2 milyar liraya yükseldi.

Sağlık harcamaları 16,1 milyar lira olarak kaydedilirken, seyahat öncesi yapılan harcamalar 2,3 milyar liraya ulaştı.

Pandemi sonrası hızlı toparlanma

Veriler, 2020 yılında pandemi etkisiyle 32,2 milyar liraya gerileyen harcamaların, 2021'den itibaren hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini ortaya koydu. 2022 sonrası dönemde ise artışın ivmelendiği ve tüm kalemlerde güçlü yükselişlerin yaşandığı görüldü.