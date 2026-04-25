Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali gündemde yer alırken, milyonlarca vatandaş gözünü hükümetten gelecek resmi açıklamaya çevirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 17:41, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 17:44
Bayram tatilinin süresi milyonlarca kişi için belirleyici olacak.
Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılması ihtimalini güçlendirirken seyahat planı yapan vatandaşlar sıkça "Bayram tatili 9 gün oldu mu" diye soruyor.
Hükümetten Kurban Bayramı tatili için bir açıklama yapılmadı.
Bayrama çok az bir süre kala açıklama yapılması bekleniyor.
2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
26 Mayıs 2026 Salı - Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba - Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe - Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma - Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi - Kurban Bayramı 4. Günü