Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimdiye kadar 27 tane şehir hastanesi yapıldığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "12 tanesi de inşa aşamasında. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun ve Rize'yi de bu sene içerisinde yetiştireceğiz. Bunlar bin yataklı hastaneler. Sancaktepe Şehir hastanesinin inşaatı da devam ediyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, İzmir, Tokat ve Konya'da da yeni şehir hastanelerinin planlandığını açıkladı.

"DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR"

"Doğum oranları 2.01'in üzerinde olmalı" diyen Memişoğlu, "2.01'in altındaysa 'nüfus yaşlanıyor' demektir. Çocuk bir ailenin en önemli parçası. İnşallah Türkiye'de de doğum oranları 2.01'in üzerine çıkacaktır." dedi.

"SEZARYENLE DOĞUM ORANLARI İLK DEFA DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Sezaryen oranlarının artmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sezeryan ihtiyaç duyulduğunda tıbbı olarak yapılması gereken bir ameliyattır. Gerekli olduğu zaman yapılabilir ama bu gereklilik oranı dünyada yüzde 15'i geçmiyor. Türkiye'de şu an yüzde 59 ve bu çok yüksek. Anne sağlığı için normal doğumu önemsiyoruz. Bizim mücadelemiz aslında ilk gebelikle alakalı. İlk bebeğini bekleyen anne adayları için son 3 ayında bir ebe verilecek. Ona arkadaş olacak. Riskli anneler için de özel bir uygulama yaptık. Son 1 senede sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti."



