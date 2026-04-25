Erdoğan'dan Çanakkale'nin 111. yılına anlamlı mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanları saygıyla andı, şehitler ve gaziler için rahmet dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Çanakkale Kara Savaşları'nın 111'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna destansı bir mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."
Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 25, 2026