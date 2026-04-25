Görevini kötüye kullanan hakime 14 ay hapis cezası
100 milyonluk dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 7 tutuklama

Mersin'de iş vaadiyle vatandaşları kandırarak banka hesabı ve hat açtıran dolandırıcılık şebekesi polis operasyonuyla çökertildi. 120 kişiyi mağdur eden şüphelilerin 100 milyon lirayı aşan para trafiği ortaya çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 21:54, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 21:55
Mersin polisinin yaptığı çalışmada 100 milyon liralık para trafiği oluşturan dolandırıcılık şebekesi çökertildi, yakalanan şüphelilerden 7'si tutuklandı. Vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle Mersin'e getirerek banka hesabı ve telefon hattı açtırıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin 120 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik belirlenen bir şebekeye yönelik planlı çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında vatandaşları farklı illerden iş vaadiyle Mersin'e getirerek banka hesabı ve GSM hattı açtırdıkları, bu hesap ve hatları dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları, para transferlerini yönlendirdikleri ve bir uygulama üzerinden organize şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine operasyon yapan polis 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere ait ev görünümlü ofisler ile araçlarda yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek, 32 adet cep telefonu ile çok sayıda SIM kart, 410 bin TL, 6 adet laptop, farklı şahıslara ait çok sayıda kimlik ve banka kartı ele geçirildi.

100 milyon liralık para trafiği ortaya çıktı

Polisin yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin şu ana kadar 120 kişiyi mağdur ettiği, banka hareketlerinde ise yaklaşık 100 milyon TL üzerinde para trafiği bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden 1'i ifadesi sonrasında serbest kalırken, 11'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Operasyona ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


