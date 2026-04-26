Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!

Ankara'da Sağlık Bakanlığına bağlı bir iş yerinde taşeron kadrosunda çalışan bir işçi, 696 sayılı KHK ile kadroya geçtikten sonra maaşının sözleşmeye aykırı şekilde düşük hesaplandığı iddiasıyla dava açtı.

Dosyaya bakan Ankara 36. İş Mahkemesi, işçiyi haklı bularak alacakların ödenmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı ile işçinin aynı koldan üye olduğu iki farklı sendika istinafa başvurdu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu ve başvuruyu reddetti.

DOSYA GERİ GÖNDERİLDİ



Dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi önüne geldi. Yargıtay, işçinin aynı iş kolunda iki sendikaya üye olması durumunda sendikaların dava açma yetkisinin düşeceğine, bu şartlar altında takip yetkilerinin de olmadığına dikkat çekerek istinaf kararını kaldırıp, yerel mahkemenin de kararını bozdu.

Dosya yeniden görülmek üzere geri gönderildi.

