Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Stadyumda karaborsa çarkı: Yazılımcılar düşürdü, komisyoncular sattı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde 1.900 biletin sistematik olarak nasıl toplandığını ortaya çıkardı; bilet satış sistemine özel "arayüz" ve "bot" yazılımlar kullanarak biletleri piyasadan çeken şebeke üyeleri tutuklandı. Karaborsacıların kurduğu dijital ağ deşifre edildi: "No1" grubundaki yazılımcılar biletleri sistemden düşürürken, kurulan Telegram grupları üzerinden komisyon karşılığı fahiş fiyatlarla satış yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'karaborsa bilet' soruşturmasında, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçı öncesinde kurulan bilet ağına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, 'No1', 'Boss+' ve 'Starss' isimli sosyal medya grupları karaborsada önemli görev üstleniyor. 280 kişilik "No1" isimli grupta "yazılımcı" olarak tanımlanan kişiler, biletleri sistemden düşürüyor. Diğer kişiler ise bu biletleri komisyon karşılığında satıyor.

'Boss+' isimli grupta yazılım kullanan ve komisyonla satış yapan kişilerin birlikte hareket ettiği tespit edilirken, 'Starss' isimli başka bir grupta da benzer faaliyetlerin yürütülüyor. Telegram'da da çok sayıda kapalı grubun bulunurken, bu gruplara referansla girilebiliyor.

ARAYÜZ OLUŞTURULMUŞ

Teknik bulgular ve beyanlara göre, bilet satış sistemine yönelik 'arayüz' oluşturulduğu ifade ediliyor. Bu arayüzün satış anında devreye sokulduğu belirtilirken, bazı şüphelilerin bot veya yazılım kullandığı bu sayede ise toplu bilet alımı yapabildiği değerlendiriliyor. Şüphelilere ait banka ve kredi kartı hareketlerinde 'maç', 'bilet', 'tribün', 'kombine' gibi açıklamalarla çok sayıda para transferi dikkat çekerken, şüpheliler arasında düzenli para akışı tespit edildi.

6 ZANLI TUTUKLU

Başsavcılık, Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin 31 Ekim 2025'te, satışa çıkarıldığı, bunların 632'sinin kısa sürede satıldığı, diğer biletlerin ise sistemin engelleyerek toplu şekilde satın alındığını tespit etmişti. Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararının ardından 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 14 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Burak Doğan

