Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Ana sayfaHaberler Terör

Çeyiz kolisinden arşivi çıktı: Boşanma davası, FETÖ davasına döndü

İstanbul'da 2024 yılında evlenen bir çiftin boşanma süreci akılalmaz bir terör soruşturmasına dönüştü. M.D., eşi Sibel D.'nin çeyiz kolilerini düzenlerken FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu gösteren günlüklerini, fotoğraflarını ve örgütsel yazışmalarını buldu

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 08:44, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 08:45
Yazdır
İstanbul'da 2024 yılında evlenen bir çiftin boşanma süreci, akılalmaz bir terör soruşturmasına dönüştü. Eşinin çeyiz kolilerini düzenleyen 36 yaşındaki M.D., eşi Sibel D.'nin (33) FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğunu gösteren günlükler, fotoğraflar ve örgütsel yazışmalar buldu. Şikayet üzerine başlatılan incelemede, fotoğraflardaki kişilerin firari ve kayıtlı örgüt üyeleri olduğu saptandı. Yaklaşık 1.5 ay süren evliliğin ardından ayrılık aşamasına gelen M.D., eşine ait eşyaları toplarken çeyiz kolilerinde şüpheli evraklarla karşılaştı.

Sabah'tan Yeliz Erdoğan'ın haberine göre; eşi Sibel D.'nin el yazısıyla tuttuğu günlüklerde; örgüt içindeki hiyerarşik konumu, sözde üst düzey yetkililerle görüşmeleri ve kariyer hedefleri yer alıyordu. Bulgulara göre Sibel D.'nin örgüt içerisinde "Bölge Talebe Mesulü" (BTM) olarak görev yaptığı, 43 öğrenciden sorumlu bir "abla" olduğu ve mütevelli heyetiyle iletişimde kaldığı öne sürüldü. Bir mektubun sonunda yer alan "Kimseye okutmadan yırt at" notu ise dikkat çekti. M.D.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu kanıtlar Terörle Mücadele ekiplerince incelendi.

Fotoğraflarda yer alan 8 kişiden bazılarının halihazırda FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı, Canan Yormaz isimli kişini firari olduğu, Nurten S.B. ve Fatma S. hakkında farklı illerde adli işlem bulunduğu, Serap Y. hakkında ise pasaport şerhi olduğu tespit edildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock havuzunda da adı geçtiği iddia edilen Sibel D. hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. SABAH'a konuşan adam yaşadıklarını, "Evim adeta bir terör örgütünün lojistik merkezi gibi kullanılmış" sözleriyle özetledi.

FOTOĞRAFTAKİLER FİRARİ ÇIKTI

Olayların ardından aile içi anlaşmazlıklar çıktı. Eşinin kendisini aldattığını ve örgüt bağlantıları olduğunu iddia eden M.D., boşanma kararı aldı. Ancak bu kararı hazmedemeyen Sibel D.'nin ailesi, M.D.'nin evine silahlı baskın düzenleyerek ziynet eşyalarını gasp etti. M.D., hamile olan eşine ve bebeğine zarar gelmemesi için hukuki süreci bir süre ertelediğini ancak eşinin bebeği kendisinden habersiz kürtajla aldırdığını öğrenince tüm şikayetlerini resmileştirdiğini belirtti. Savcılık, gasp ve bebekle ilgili şikayetlere "takipsizlik" kararı verirken, Sibel D. hakkındaki FETÖ soruşturması ve çiftin boşanma davası sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber