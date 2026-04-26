Mahkemeden ders niteliğinde karar: 'Ne olursa olsun' kastıyla öldürme!

Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
%0 Faizli 25.000 TL
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Görevini kötüye kullanan hakime 14 ay hapis cezası
Görevini kötüye kullanan hakime 14 ay hapis cezası
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Mahkemeden ders niteliğinde karar: 'Ne olursa olsun' kastıyla öldürme!

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla çarparak ölümüne neden olan sürücüye, mahkemeden "olası kast" vurgusuyla indirimsiz 21 yıl hapis cezası verildi. Gerekçeli kararda, sanığın hız sınırını üç katından fazla aşması, uyuşturucu etkisi altında olması ve sonucu öngörmesine rağmen "kayıtsız kalarak" sürmesi nedeniyle alt sınırdan uzaklaşıldığı ve iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 09:05, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 09:41
Mahkemeden ders niteliğinde karar: 'Ne olursa olsun' kastıyla öldürme!

Konya'da 6 ay önce kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 kilometre hızla arkadan çarpıp, ölümüne neden olan sürücü İsmail Andaç'a (43), "Olası kastla öldürme" suçundan verilen indirimsiz 21 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, Andaç'ın 70 kilometre hız sınırı olan yolda 229 kilometre hızla seyrettiği belirtilerek, "Kırmızı ışıkta bekleyen araçları görmesine rağmen 'ne olursa olsun' kastı ile neticenin gerçekleşebileceğini öngörerek ve kayıtsız kalarak aracını kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sanığın uyuşturucu etkisi altında araç kullanması gibi hukuka aykırı davranışları nedeniyle ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı belirtilen kararda, yeniden suç islemeyeceği kanaati oluşmadığı ve verilecek cezanın sanık üzerinde olumlu etki yapmayacağı kanaatiyle, iyi hal hükümlerini de uygulanmadığı vurgulandı.

Tolga Yanık

