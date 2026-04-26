Mahkemeden ders niteliğinde karar: 'Ne olursa olsun' kastıyla öldürme!

Konya'da 6 ay önce kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'nün (40) aracına 229 kilometre hızla arkadan çarpıp, ölümüne neden olan sürücü İsmail Andaç'a (43), "Olası kastla öldürme" suçundan verilen indirimsiz 21 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, Andaç'ın 70 kilometre hız sınırı olan yolda 229 kilometre hızla seyrettiği belirtilerek, "Kırmızı ışıkta bekleyen araçları görmesine rağmen 'ne olursa olsun' kastı ile neticenin gerçekleşebileceğini öngörerek ve kayıtsız kalarak aracını kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.

Sanığın uyuşturucu etkisi altında araç kullanması gibi hukuka aykırı davranışları nedeniyle ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşıldığı belirtilen kararda, yeniden suç islemeyeceği kanaati oluşmadığı ve verilecek cezanın sanık üzerinde olumlu etki yapmayacağı kanaatiyle, iyi hal hükümlerini de uygulanmadığı vurgulandı.

