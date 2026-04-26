Sanattan spora gençlerin buluşma noktası: Gençlik Merkezleri

Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Sanattan spora gençlerin buluşma noktası: Gençlik Merkezleri

Gençlik ve Spor Bakanlığının Kars'taki gençlik merkezleri, sanattan spora, bilimden teknolojiye kadar pek çok alanda çocuk ve gençlere ücretsiz hizmet sunarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Kars'ta merkez ve 3 ilçede bulunan 4 merkezde haftanın 7 günü yüzlerce genç hem eğleniyor hem de geleceğine yatırım yapıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 09:50, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 10:06
Kars merkez, Sarıkamış, Selim ve Kağızman ilçelerinde hizmet veren 4 ayrı gençlik merkezi, haftanın 7 günü kapılarını gençlere açıyor. El sanatları atölyeleri, müzik sınıfları, sinema salonları, inovasyon sınıfları, dinlenme alanları, deneyap atölyeleri, akıl ve zeka oyunları salonları, oyun odaları ile kütüphane gibi bölümler her gün gençlere ev sahipliği yapıyor. Gençlik Merkezleri'nde açılan atölye ve kurslar, gençlerin talepleri doğrultusunda belirlenirken, eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Kars'ın gençlik faaliyetleri anlamında Türkiye'nin güçlü illerinden biri olduğunu söyleyen Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, "Kars Valiliği himayelerinde 4 ayrı gençlik merkezimizde aktif olarak gençlerimize hizmet veriyoruz. Merkez, Sarıkamış, Selim ve Kağızman Gençlik Merkezlerimizde gençlerimize kültürel, sanatsal faaliyetlerde ve eğitim faaliyetlerinde, sportif faaliyetlerde destekte bulunuyoruz. Kars Gençlik Merkezleri anlamında güçlü bir il. Gençlik merkezimizde zeka atölyesi, resim, seramik atölyesi, fotoğrafçılık, gitar, bağlama, keman, piyano, yani kültürel, sanatsal anlamda birçok faaliyetimiz bulunmakta. Merkezde bulunan gençlik merkezimiz çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamakta. Gençlerimize 7/24 esnasında hizmet veren, faaliyet gösteren bir teşkilatız. Yıllık yaklaşık 35 kamp yapıyoruz. Bunlar doğa, deniz, kültür ve medeniyet olmak üzere. Bu yıl yaklaşık bin 350 öğrencimizi yıl dışındaki bu kamplardan yararlandırdık" diye konuştu.

MİNİK YETENEKLER HAYALLERİNE KOŞUYOR

Gençlik merkezleri, Kars'taki çocuklarına da hayallerini gerçekleştirdiği yerler olarak öne çıkıyor. Geleceğin piyanisti olmayı hedefleyen Gülsima Yaşar (12), melodika ile başladığı sanat serüvenini bir yıldır piyanoyla sürdürdüğünü belirterek, "Ben önceden melodika enstrümanı ile ilgileniyordum. Ailemin desteğiyle ve öğretmenlerimin isteğiyle piyanoya başladım. Çok seviyorum, bir yıldır da devam ediyorum. Piyanoyu ilerletmeyi düşünüyorum. Hatta piyanistliklik bile düşündüğüm meslekler arasında oluyor" dedi.

Gençlik merkezinde halk oyunları kursuna katıldığını söyleyen Oğuzhan Kankılıç(9) çok eğlendiğini ifade etti. Merkezin kendisine bir canlılık kattığını söyleyen Avzem Cavlı(9) ise "Kafkas oyunlarını çok seviyorum. Bana bir canlılık katıyor, eğleniyorum arkadaşlarımla. Birkaç ay önce yarışmayı da kazandık, eğlenceli geçiyor" dedi.

