Sıcaklar etkisini artırmadan 3 kişi serinlemek isterken öldü

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalı ve göle giren 3 kişi boğularak hayatını kaybederken, kentte her yıl ortalama 25-30 kişinin serinlemek isterken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 10:14, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 10:15
Adana'da havaların yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte serinlemek isteyen gençler Seyhan Nehri, sulama kanalları ve Seyhan Baraj Gölü'ne girmeye başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da serinlemek isterken ölüm vakaları kendini gösterdi. Henüz sıcaklar çok başlamamışken bir haftada 3 genç sulama kanalı ve gölde boğularak can verdi.

Adana'da tablo ağır

Adana'da özellikle yaz aylarında sulama kanalları, gölet ve barajlarda boğulma vakaları sık sık yaşanıyor. Verilere göre kentte son 10 yılda 250'den fazla kişi boğularak hayatını kaybetti. Bu da her yıl ortalama 25 ila 30 kişinin boğularak can verdiğini ortaya koyuyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sulama kanallarının güçlü akıntı ve ani derinlik değişimleri nedeniyle son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları bu alanlardan uzak durması konusunda uyarıyor, ancak buna rağmen gençler özellikle sulama kanallarına girmeye devam ediyor.

Ayrıca TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında bu sayı 572 olarak kayıtlara geçerken, bazı veriler son yıllarda bu rakamın yıllık ortalama 900 ila bin 200'ü bulabildiğine işaret ediyor.

