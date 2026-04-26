Akaryakıta çifte zam geliyor
Orta Doğu'da tırmanan gerilimin petrol arzını riske atmasıyla küresel fiyatlar yükselişe geçti; Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 28 kuruş, benzine ise 95 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı;
- İstanbul'da yaklaşık 71,61 TL,
- Ankara'da 72,73 TL,
- İzmir'de ise 73,01 TL seviyesine yükselecek.
Yeni zam ile beraber benzinin litre fiyatı;
- İstanbul'da yaklaşık 63,71 TL,
- Ankara'da 64,66 TL,
- İzmir'de ise 64,95 TL seviyesinde olacak.
Orta Doğu gerilimi petrolü yükseltti
Orta Doğu'da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.