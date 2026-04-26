TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Parayı alıp ürünü göndermeyen site, parayı iade edecek

Kayseri'de internetten sipariş verdiği kurutma makinesi 60 gün geçmesine rağmen teslim edilmeyen tüketici, Melikgazi Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak ödediği 15 bin 741 liranın iadesini kazandı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı e-ticaret sitelerinin ürünleri piyasa fiyatının çok altında göstererek binlerce kişiden topladığı parayı faizde işleterek haksız kazanç elde ettiğini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 11:05, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 11:10
Kayseri'de internet üzerinden sipariş verdiği kurutma makinesi 60 gündür teslim edilmeyen tüketicinin ödediği 15 bin 741 lira, Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edilecek.

Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B, herhangi bir iletişim numarası bulunmayan bir e-ticaret sitesinden kurutma makinesi siparişi vererek 15 bin 741 lira gönderdi.

Aradan geçen zamanın ardından siteyle yaptığı yazışmalarda "bilgi vereceğim" şeklinde cevaplar alan A.R.B, siparişi 60 gündür teslim edilmeyince Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

İncelemede, tüketici ile şikayet edilen arasında mesafeli satış sözleşmesi olduğu, şikayet edilen firma tarafından yasal sürede ürün tesliminin yapılmadığı belirlenerek tüketicinin şikayetinde haklı olduğuna kanaat getirildi.

Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu, kurutma makinesi için yatırılan 15 bin 741 liranın e-ticaret sitesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine, 30 günde gönderilmesi gereken çamaşır kurutma makinesinin 60 gün sonra bile gönderilmediğini söyledi.

Mağdur A.R.B'nin sürekli e-ticaret sitesine siparişiyle ilgili mesaj attığını ancak bir türlü cevap alamadığını ifade eden Şahin, aradan geçen iki aylık zamanın ardından tüketiciye ürünün kalmadığı ve parasının iade edileceğinin söylendiğini belirtti.

"Faizden milyonlarca lira gelir elde ediyorlar"

Bu sürede e-ticaret sitesi tarafından tüketicinin parasının değerlendirildiğini öne süren Şahin, şunları kaydetti:

"Hem vergiden kaçırılıyor hem de tüketicinin parası bir şekilde kullanılıyor. 20-25 bin olan bir ürünün fiyatını 5-10 bin lira aşağı düşürüp cazip göstererek ayda 1000 kişiye satsa, aylık 15-20 milyon gibi bir para yapıyor. Bunu 5-6 ay kullanıp faizden milyonlarca lira gelir elde ediyorlar. Daha sonra hakem heyetinin kararına göre parayı iade ediyorlar. Burada biz eğer paramızı almazsak, bu dolandırıcılığa destek ve prim vermiş oluruz. O zaman ne yapacağız? Teslim edilmeyen ürünler için 31 veya 32 gün sonra hakem heyetine giderek 'faiziyle birlikte' diyerek başvuracağız ve karar çıktıktan sonra kesinlikle karşı tarafın ödemeyi gerçekleştirmesini beklemeyeceğiz. Avukata verip, avukatlık ücreti ve masrafları ödemesini, kazandığı paranın kat kat kendisinden çıkmasını sağlayacağız ki bir daha bunu ne başka bir tüketiciye karşı düşünsün ne de yapsın. Ona fırsat vermeyelim, teşvik etmeyelim. Onu cezalandıralım."

