Van'da hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet

TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Van'da hayvanların sağlığı kadın veterinerlere emanet

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli kadın veterinerler, kırsal mahallelere giderek büyükbaş ve küçükbaşları aşılıyor, üreticileri bilgilendiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 11:21, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 11:19
Türkiye'de küçükbaş varlığıyla ilk sırada yer alan kentte hayvandan insana bulaşan hastalıkların önlenmesi ve verimin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Tuşba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın veteriner, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen en ücra mahalle ve mezralara giderek hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, küpeleme işlemlerini yapıyor.

Araçlarla ulaşamadıkları yerlere yürüyerek giden fedakar veterinerler, şap, şarbon, veba, çiçek ve brusella aşısı yaparak hayvanları olası hastalıklardan koruyor, besicileri bilgilendiriyor.

- "Kadın olmamın dezavantajı olmadı"

Veteriner Meltem Eken, AA muhabirine, temel geçim kaynağının hayvancılık olduğu bir bölgede çalıştıklarını söyledi.

Bölge halkının veterinerlere değer verdiğini belirten Eken, şunları kaydetti:

"Kadın olmamın dezavantajı olmadı. Yetiştiriciler bizi kardeş gibi görüyor. Burada çalışmaktan memnunum, mutluyum. İşimi severek yapıyorum. Belli dönemlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanları aşılıyoruz. Bu dönemde de kuzuları küpeliyoruz. Yetiştiriciyi, hayvancılığı bilinçli yapmaları için temizlik, hayvan hastalıkları, bulaşıcılarla ilgili bilgilendiriyoruz. Kışın hava şartları, yol sıkıntı oluyor. Genel olarak iklim şartları el verdiği sürece yetiştiricilerimize yardımcı oluyoruz."

- "Çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını önlemeye çalışıyoruz"

Köy köy gezerek üreticilerin yanında olmaya çalıştıklarını anlatan Tuba Ervüz ise "Kuzu, buzağı, arı destekleriyle ilgili çiftçimizi bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda hayvan sağlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği konularda bilgi veriyoruz. Üreticilerimiz her alanda bize destekte bulunuyor. Hayvan sağlığı için ahır hijyeni, kuzu doğumları konularında bilgi vererek çiftçilerimizin ekonomik kayıplarını önlemeye çalışıyoruz. Sadece hayvan sağlığı değil aynı zamanda gıda güvenliği için de sahada bulunuyoruz. Gıda sağlığı toplum sağlığı demek. Toplum sağlığımıza da katkı bulunuyoruz." diye konuştu.

