Akademisyenin tasarladığı 'birleşik kanun' faydalı model olarak tescillendi

İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Akademisyenin tasarladığı 'birleşik kanun' faydalı model olarak tescillendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Orçun Çalkap'ın, iki kanunu birleştirip tasarladığı yeni enstrüman, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 14:10, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 13:47
Ortaokul yıllarında bağlama ile müziğe başlayan, lise döneminde ise kanunla tanışan akademisyen ve icracı Çalkap, uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki kanunu birleştirerek "birleşik kanun" tasarladı.

Çalkap'ın geliştirdiği enstrüman "faydalı model" olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Çalkap, tasarladığı kanun modeli ile icra ettiği tekniğe ise adı ve soyadının ilk hecelerinden oluşan "Orçal" kanun tekniği adını verdi.

Parmakların görev dağılımının yeniden belirlendiği düzende, iki parmak melodi üretirken, diğer parmaklar mandal değişimini üstleniyor. Ayrıca baş parmakta kullanılan özel bir aparatla teknik destekleniyor.

- İki kanun deri üzerinde birleştirildi

Orçun Çalkap, AA muhabirine, kanunun Türk müziğindeki yerini güçlendirmek ve yeni nesillere aktarmak için bu çalışmayı hayata geçirdiğini söyledi.

Yeni modelle geliştirilen icra tekniğinin kanunda alışılmış düzeni değiştirdiğini belirten Çalkap, şöyle konuştu:

"Lise son sınıfta kanunla tanıştım. Kanun enstrümanını o dönem kasetlerden dinliyorduk. Çok hoşuma gidiyordu. Lise son sınıfta bir kanun edinmekle icraya başladım. Klasik Türk Müziği'nde kanunun yerini sağlamlaştırmak ve bizden sonraki nesillere devretmek açısından gençlere enstrümanı sevdirmekle uğraşıyorum. 2004 yılında bu yana üzerinde çalışmış olduğum yeni kanun tekniği ve yapısal değişiklik, bu enstrümanı kanundan tamamen ayırmaktadır. İki kanunu bir deri üzerinde birleştirdik. İcra ettiği repertuar şekli ve teknik, kanundan belirgin bir şekilde ayrılmaktadır."

- Enstrüman ve tekniğin özelliklerini kitapçıkta topluyor

Geliştirdiği kanun ile farklı repertuarların da icra edilebildiğini anlatan Çalkap, enstrümanın tanıtımı için çalışmalara da başladıklarını aktardı.

Çalkap, yeni kanun ve icra tekniğiyle enstrümandan seslerin çıkmasını sağlayan yüzük ve mızraba ek, "kaba tırnak" adlı yeni bir materyal de eklediğini kaydetti.

Kanun modeli ve geliştirdiği icra tekniğinin öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla kitapçık hazırlamaya başladığını anlatan Çalkap, "Yeni bir kanun modelinde ve tekniğinde aynı anda farklı oktavlarda farklı diyez (Önüne geldiği notayı yarım ses incelten veya tizleştiren değiştirici işaret) ve bemollere (Önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştıran işaret) ulaşma imkanı sağladığı için kanunun icra edebileceği repertuar ve çıkardığı sesler tamamen farklılaşıyor. Bir metot çalışmam var, inşallah iki veya üç ay içinde ilgilenen sanatseverlerle buluşacak." diye konuştu.

Çalkap, yeni kanun ve tekniğiyle çeşitli etkinliklerde müzikseverlere sunduğu dinletilerin beğenildiğini sözlerine ekledi.

