Meslek lisesi öğrencileri eski sıra ve masaları yeni ürünlere dönüştürüyor

İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Meslek lisesi öğrencileri eski sıra ve masaları yeni ürünlere dönüştürüyor

Samsun'un Havza ilçesinde mesleki eğitim alan öğrenciler, eski sıra ve masalar ile çeşitli ahşap ve metal malzemeleri, hem yeni ürünlere dönüştürüyor hem de geri dönüşüm bilinci oluşturuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 14:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 14:27
Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sıfır atık kapsamında yürütülen çalışmalarda eski sıra, masa gibi eşyalar farklı ürünlere dönüştürülüyor.

Öğrenciler, ahşaptan sandalye, tabak, satranç takımı, metalden de çit, saksı, sıra ve masa ayağı yapıyor. Yapılan eşyaların satılmasından elde edilen gelirden, okulun döner sermayesi aracılığıyla üretimde yer alan öğrencilere de pay veriliyor.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AA muhabirine, sıfır atık kapsamındaki çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sıfır atık kapsamında ahşap ve metal bölümlerinde üretim gerçekleştirildiğini belirten Ertuğ, yapılan işlemin ardından ortaya yeni ürünlerin çıkarıldığını anlattı.

Bu çalışmalarla hem ilçeye katma değer sağlandığını hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sunulduğunu vurgulayan Ertuğ, "Ülkemizde ve dünyada çocuklarımızın tasarruf sağlayabileceğini göstermek istiyoruz. Buna çok ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Su tasarrufudur, diğer plastik malzemelerin az kullanımıyla ülkemize katma değer sağlanmaktadır. Bu hem çocuklarımızın farkındalığını yükseltiyor hem de doğaya katkı sunuyor." ifadesini kullandı.

- "Her atık çöp değildir" anlayışıyla hareket ediliyor

Okul müdürü Gültekin Çeribaş da çalışmaların temelinde "Her atık çöp değildir" anlayışının yer aldığını dile getirdi.

Sıfır atıkla ilgili ellerindeki malzemeleri, öğrencilerin geleceğe taşımasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çeribaş, "Okulumuzdan veya çevreden edindiğimiz atık sıra ve farklı malzemeleri yeniden ürüne dönüştürüyoruz. Atık malzemeleri çöpe değil, tekrar yeni ürünlere dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz." dedi.

Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı 11. sınıf öğrencisi Satılmış Ceylan ise atık malzemelerden kullanılabilir ürünler ürettiklerine dikkati çekerek, "Atık malzemelerden kullanılabilir malzemeler yapıyoruz. Sandalye, tabak, satranç takımları yapıyoruz. Okulumuzdaki döner sermayeden de harçlık kazanıyoruz. Ahşapla uğraşmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

10. sınıf öğrencisi Umut Demirel de eski sıra ve masaları farklı eşyalara dönüştürdüklerini kaydetti.

