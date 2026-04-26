TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Emeklilerden ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesi talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 11:43, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 11:51
Emeklilerden ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesi talebi

TÜED Genel Başkanı Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'ya kadar çalışanların ve emeklilerin yaptıkları harcamalar karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle devletten vergi iadesi aldığı bir sistemin uygulandığını anımsattı.

Bu sistemin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğine dikkati çekti.

Emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtaran ek ödeme uygulamasında oranların düşük olduğu yönünde görüş bildiren Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Emekliler, harcamalarında, verilen ek ödemeden daha fazla vergi ödüyor. KDV, gıda maddelerinde yüzde 1, diğer harcamalarda ise yüzde 10 ila 20 arasında. Ek ödeme oranının yüzde 10'a yükseltilmesi emeklilerimize ilave gelir sağlayacaktır. Örneğin, bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, yüzde 4 ek ödemenin karşılığı olarak 1000 lira alıyor. Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde bu emeklimizin aylığı 1500 lira daha artarak 27 bin 500 lira olacaktır."

