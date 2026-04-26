TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Geleceğin öğretmenleri stajı mahallede yapıyor

Erzincan'da üniversiteli gönüllü gençler, kaldıkları yurda komşu evlerde yaşayan çocuklara İngilizce, matematik ve çocuk gelişimi alanlarında ücretsiz eğitim desteği veriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 11:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 12:03
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin gönüllü öğrencileri, hayata geçirilen "Eğitim Gönüllüleri" projesi ile yurt çevresinde yaşayan komşu ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlıyor.

4-8 yaş grubundaki çocukları bir araya getiren gençler, 1,5 aydır devam eden proje ile yaklaşık 100 öğrenciye ulaştı.

Projeyle üniversiteli gençler, ders dışı zamanlarında uygulama deneyimi kazanırken çocukların da gelişimine katkı sunuyor.

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Sevgi Ardahanlı, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrencilerin ders dışı vakitlerini etkin ve verimli geçirmelerini sağlamak maksadıyla sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

"Onlar mutlu, biz mutlu"

"Eğitim Gönüllüleri" projesi kapsamında 4 ila 8 yaş grubu çocuklarla buluştuklarını belirten Ardahanlı, şunları kaydetti:

"Matematik eğitimi alan öğrencimiz matematik dersi verdi, okul öncesi öğrenimi gören öğrencimiz okul öncesi gruba dersini verdi. İngilizce öğretmenliği bölümünde yüksek lisans yapan öğrencimiz de İngilizce dersine destekleyici etütler yaptı. Öğrencilerimizle hem eğitici hem öğretici hem de eğlendirici vakitler geçiriyoruz. Geleceğimizin gençlerine yurtlarımızı tanıtmış oluyoruz. Yurtlarımızı tanıtarak ileride nasıl ortamlarda barınacaklarını göstermiş oluyoruz. Ayrıca devletin tüm kapılarının vatandaşına açık olduğunu da göstermiş oluyoruz. Onlar mutlu, biz mutlu. İnşallah daha şevkle, mutlulukla hizmet vermeye devam edeceğiz."

Ardahanlı, duyurusunu yaptıklarını proje ile derse gelen öğrencilerin, yurt personellerinin ve yurtlarına komşu evlerde oturan komşularının çocuklarından oluştuğunu anlattı.

"Pratik yapmak ve çocuklarla da birebir etkileşim kurmak amacıyla projeye dahil olduk"

Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yeter Nur Bayraktar ise gönüllü olarak çocuklara İngilizce dersi verdiğini belirtti.

Bayraktar, "Böyle bir proje olduğunu duyunca öğretmen adayı olarak biz de pratik yapmak ve çocuklarla da birebir etkileşim kurmak amacıyla projeye dahil olduk. Çocuklar İngilizceye özellikle çok ilgililer. Zaten İngilizceyi de 0-7 yaş arası çocukların öğrenmesi demek, aslında ana dile yakın bir şekilde dil öğrenmesi demek. Bu yüzden bu yaştaki çocuklara İngilizce öğretilmesini, velilere özellikle tavsiyede bulunuyorum." dedi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Edanur Akdemir de çocuklarla birlikte yaptıkları aktivitelerden bahsederek sosyalleştiklerini kaydetti.

Eczane Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gülay Gülderen ise Erzincan'da boş vakitlerini çocuklarla vakit geçirdiklerini bildirdi.

Çocuklara yardımcı olup yeni şeyler öğrettiklerini dile getiren Gülderen, "Yani böyle faaliyetlerle çocuklarla bağ kuruyoruz. Gönüllü olarak burada bulunuyoruz. Çocuklara sevgi dolu yaklaşmaya, sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Biz de mutlu oluyoruz, onlar da eğlenmiş oluyor." diye konuştu.

