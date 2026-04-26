TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Kılıçdaroğlu'na 'Kılıç artığı' dedi, sonra özür diledi

Gazeteci Mine G. Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Andımız'ın kaldırılmasını desteklediğine ilişkin bir habere yaptığı yorumda "kripto kılıç artığı" ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Sosyal medyada büyük tepki toplayan paylaşım, siyasi çevrelerde de sert eleştirilere yol açtı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 12:02, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 12:07
Kırıkkanat: "Cehaletimi bağışlayın"

Tepkilerin ardından Kırıkkanat bir özür mesajı yayımladı. "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim" diyen Kırıkkanat, "Kılıç artığı" sözünün tarihsel arka planından haberdar olmadığını öne sürdü ve bu ifadeyi Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen kullandığını ileri sürdü. Kırıkkanat, "Cehaletimi bağışlayın" diyerek özrünü noktaladı.

Gürsel Tekin'den sert tepki

CHP'li Gürsel Tekin ise Kırıkkanat'ın hem paylaşımını hem de özrünü sert bir dille kınadı. Tekin, yaptığı açıklamada "Kılıç artığı" ifadesinin bir katliamdan sağ kalanları hedef alan, tarihsel olarak derin bir nefret ve yok etme çağrışımı taşıyan son derece tehlikeli bir dil olduğunu vurguladı.

"Bu ifadenin anlamını bilmiyor olamazsınız" diyen Tekin, söz konusu paylaşımın gazetecilikle değil, açıkça nefret diliyle ve hedef göstermeyle ilgili olduğunu belirtti. Tekin açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Bu, masum bir söz değil; toplumsal barışı zedeleyen, insanları hedef haline getiren bir anlayışın ürünüdür. Gazetecilik sorumluluk ister. Kimseyi bu tür karanlık ve insanlık dışı ifadelerle hedef gösteremezsiniz. Bu dili normalleştirmeye de izin vermeyiz."

Şamil Tayyar: "Bu kadar öfkeyi hangi ara biriktirdiniz?"

Gazeteci Şamil Tayyar da konuya ilişkin dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Kırıkkanat'ın "bilmiyordum" savunmasını inandırıcı bulmadığını açıkça ifade eden Tayyar, "75 yaşında, neredeyse yarım asırdır ahkam kesiyor" diyerek deneyimli bir gazetecinin bu ifadenin ağırlığından bihaber olamayacağına işaret etti. Tayyar, siyasi olarak karşı saflarda yer almalarına karşın Kılıçdaroğlu'nu yıllarca eleştirdiklerini, ancak hiçbir zaman böyle bir ifadeye başvurmadıklarını hatırlatarak "Bu kadar öfkeyi hangi ara biriktirdiniz?" diye sordu.

