HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı

Hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip, Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip denklik belgesi almış adayların katılabildiği sınav, saat 10.15'te başladı, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen ve 36 bina ile 462 salonun kullanıldığı 2026-HMGS/1'e 12 bin 993 aday başvurdu.

Test şeklinde yapılan sınav için adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutuldu.

Sınav sonuçları, 21 Mayıs'ta açıklanacak.

26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2026-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

2026-HMGS/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)