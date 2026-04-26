Ordu'da denize giren 22 yaşındaki genç boğuldu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde 22 yaşındaki Emre Sinmez, girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 16:17, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 16:17
Ordu'nun Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi sahilinde dün akşam saatlerinde Emre Sinmez (22) isimli genç denize girdi.
Boğulma tehlikesi geçiren Sinmez, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Emre Sinmez, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Emre Sinmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.