Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kamışlı'da uzun namlulu silahlarla havaya açılan ateş sonucu düşen yorgun mermilerden biri, Diyarbakır'dan Nusaybin'e ziyarete gelen ve Nusaybinli olduğu öğrenilen Prof. Dr. Ayfer Gözü'nün vücuduna isabet etti.

Ne olduğunu ilk anda anlayamayan Gözü, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde çekilen film sonucu vücuduna mermi çekirdeği isabet ettiği tespit edildi. Yaşanan duruma büyük şaşkınlık yaşayan Gözü'nün ilk müdahalesinin ardından Mardin'e kendi özel araçlarıyla giderek tedavi altına alındı.

Ahmet AKKUŞ