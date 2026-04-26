İstanbul'da ormanlık alanda yangın
İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 17:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 18:24
Kılıçlı Mahallesi Karakiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterlerinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan yangın nedeniyle yükselen dumanlar Anadolu Yakası'nın farklı yerlerinden de görüldü.