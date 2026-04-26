Beynindeki kitle nedeniyle tedavi gören genç doktordan acı haber
Trabzon'da Asistan Doktor Özlem Çeküç, beynindeki kitle nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç doktorun naaşı, Ordu'da toprağa verildi.
Beyninde tespit edilen kitle nedeniyle bir süredir Trabzon'da hastanede tedavi gören Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı'nda görev yapan Asistan Doktor Özlem Çeküç'ten (25) acı haber geldi.
Genç doktor, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Çeküç'ün ölümü, meslektaşları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.
Genç doktorun cenazesi, işlemlerinin ardından bugün memleketi Ordu'ya getirildi.
Çeküç için Altınordu ilçesindeki İmam Hatip Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
Özlem Çeküç'ün naaşı, Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi Bakacakaltı mevkiindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.