Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı

Uzun uçak yolculuklarında sıkça kullanılan taşınabilir bataryalara için kurallar değişti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yeni düzenlemeyi internet adresinden paylaştı. Karar, uluslararası sivil havacılık kuralları kapsamında güncellenen teknik talimatlar doğrultusunda alındı.

Açıklamada, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryalar ile ilgili olarak hava yoluyla tehlikeli maddelerin emniyetli taşınması için teknik talimatlarda değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Artık taşınabilir bataryaların hava aracında şarj edilmesi yasaklandı.

Her bir kişinin taşıyabileceği batarya sayısı da en fazla iki adetle sınırlandırıldı.