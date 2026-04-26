Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasındaki karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Galatasaray'ın ilk 11'i
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.
Yedekler: Günay, Sara, Icardi, Eren, İlkay, Kaan, Nhaga, Lang, Singo, Boey. Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Yiğit Efe, Levent, Fred, İsmail, Oğuz, Asensio, Musaba.
Fenerbahçe'de ilk 11
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Marco Asensio, derbide yedek kulübesinde kalacak. Galatasaray'da Victor Osimhen, derbiye ilk 11'de başlıyor.
Puan farkı 4
Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet ve 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 71 puanla liderlik koltuğunda. Fenerbahçe ise haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada girdi.
Bu sezonki 3. derbi
Galatasaray ve Fenerbahçi bu sezon 3.üçüncü kez karşılaşacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona ermişti. İkinci karşılaşma ise Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiydi. Fenerbahçe 2-0 kazanarak kupaya yürümüştü.