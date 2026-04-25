Ana sayfaHaberler Teknoloji

Kur'an-ı Kerim öğrenmede dijital dönem: Dijital Rahle tanıtıldı

Ankara'da düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nda Ankara Ticaret Odası öncülüğünde geliştirilen teknolojiler sergilendi. İnnova Bilişim tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Dijital Rahle" uygulaması yoğun ilgi gördü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 19:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 21:33
Yazdır
Ankara'da bu yıl beşincisi gerçekleştirilen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", yerli ve milli teknoloji markalarını bir araya getirdi. Etkinlikte özellikle eğitim teknolojileri alanındaki yenilikler dikkat çekerken, İnnova Bilişim tarafından geliştirilen "Dijital Rahle" uygulaması öne çıktı.

Kur'an-ı Kerim öğrenimini kolaylaştırmayı hedefleyen uygulama, yapay zeka destekli yapısıyla hem öğrenciler hem de öğreticiler için dijital bir takip ve öğrenme sistemi sunuyor. Proje; imam hatip ortaokulları, imam hatip liseleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kurslarında kullanılmak üzere geliştirildi.

İnnova Bilişim Partnerlik ve Ekosistem Danışmanı Bilal Gül, uygulamanın özellikle hafızlık eğitimi alan öğrencileri hedeflediğini belirterek, yapay zeka ile ezber süreçlerinin kayıt altına alındığını ve öğretmenlere iletilerek kontrol mekanizmasının güçlendirildiğini ifade etti.

Uygulama sayesinde öğretmen ve öğrenciler arasında dijital bir köprü kurulurken, Din Kültürü ve Kur'an derslerinde öğrenim sürecinin daha hızlı ve verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin öncelikli hedefleri arasında, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim merkezlerinde yaygınlaştırılması yer alıyor.

Dijital Rahle'nin öne çıkan özellikleri

Dijital Rahle, klasik dini eğitimi modern teknolojiyle buluşturan kapsamlı bir sistem olarak dikkat çekiyor. Uygulama kapsamında yüksek çözünürlüklü Kur'an sayfaları, farklı hafızlardan sesli okuma seçenekleri ve ayetlerin eş zamanlı takibi gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar, ayetlerin Türkçe meallerine ve detaylı tefsirlerine kolayca ulaşabiliyor.

Eğitim araçları arasında yer alan tecvid destekleri, ezber modu ve gelişmiş arama fonksiyonu sayesinde kullanıcılar istedikleri ayetlere hızlı şekilde erişebiliyor. Bununla birlikte, fiziksel dijital rahle entegrasyonu sayesinde cami ve eğitim merkezlerinde sabit kullanım imkanı da sağlanıyor.

Kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken uygulama; gece modu, yazı boyutu ayarı ve favori ayetleri kaydetme gibi özelliklerle kişiselleştirilebiliyor. Teknik altyapı açısından yüksek veri güvenliği standartlarına sahip olan sistem, mobil cihazların yanı sıra kiosk tipi ekranlarda da kullanılabiliyor.

Dijital Rahle, dini eğitimde dijital dönüşümün önemli örneklerinden biri olarak değerlendirilirken, Kur'an-ı Kerim öğrenimini daha erişilebilir ve teknolojik hale getirmeyi hedefliyor.

İnnova Bilişim Partnerlik ve Ekosistem Danışmanı Bilal Gül, Dijital Rahle uygulamasının önümüzde eğitim-öğretim yılında kullanıma sunulacağı ve bu uygulamanın tamamen ücretsiz olacağını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber