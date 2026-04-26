O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
Kandil, İmralı'yı dinlemedi: Süreçteki gecikme örgüt kaynaklı!
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
'Sezaryenle doğum oranları ilk defa düşüşe geçti'
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde 15 sağlık çalışanına soruşturma izni
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti

Balıkesir Üniversitesi, son 3 yılda bilimsel araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırarak yürütülen Bilimsel Araştırma Projesi sayısını 133'ten 1000'e yükseltti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 22:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 22:03
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversitede 3 yıl öncesine kadar yalnızca kayıtlı 133 proje bulunduğunu belirterek, araştırma ekosistemini değiştirecek ciddi çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Halen 10'un üzerinde yüksek bütçeli Avrupa Birliği projelerinin bulunduğunu vurgulayan Oğurlu, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada 3 yıl içindeki değişimle, 2026 yılında 1000 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) sayısına ulaştık. Bilimsel araştırma projemizde 3 yıl içinde 9 katlık ciddi büyüme oldu. Sadece sayıca değil, nitelik açısından da yükselen projelerimizin değeri bizi heyecanlandırıyor. Şu ana kadar aynı anda 1000 bilimsel projesi yürüten başka üniversite bilgisine ulaşamadık. Bu projeler yalnızca bilginin üretilmesi değil bilginin projeye dönüşmesi, onun da gerçek hayata tekabül eden bir değerinin olması gerekiyor. Bunu da çok önemsiyoruz. Artık, bilginin ticarileştirilmesi veya piyasaya da hitap etmesi bekleniyor."

Yücel Oğurlu, patente dönüşme potansiyeli olan projelere ayrıca destek verdiklerini belirtti.

Öğretim üyelerine 57 milyon lira destek verildi

Prof. Dr. Oğurlu, öğrencilerin TÜBİTAK projelerinde akademisyenler birlikte çalışarak araştırma ekosisteminin içinde yer aldıklarını dile getirdi.

Üniversitenin kendi ürettiği kaynaklardan gelen gelirlerinin 3 yıl için 10 kat büyüdüğünü vurgulayan Oğurlu, öğretim üyelerine projelerden geçen yıl yaklaşık 57 milyon lira destek verdiklerini ifade etti.

Araştırma üniversitesi olduklarının altını çizen Oğurlu, şunları kaydetti:

"Projelerimiz, tıbbi aromatik bitkilerden hayvancılığa, arıcılıktan yapay zeka alanlarına, turizmden savunma sanayine kadar birçok alanda yer alıyor. Geçen yıl sadece Özbekistan ile bile 55 yayın ve ortak proje çalışması gerçekleştirdik. Üniversitemiz bünyesinde teknokentimiz ve teknoloji ofisimiz aktif çalışıyor. Akademisyenlerimizin firmaları burada piyasa değeri olan projeler ve ürünler ortaya çıkartıyor. Savunma sanayinde hava ve uzay taşıtlarının imalatına yönelik projemiz var. Mühendislik yöntemiyle akıllı amfibi tasarım ve prototip üretimi var. Yürüyen robotik sistemlerde inovatif çalışmalar var. Temiz ve yenilenebilir enerjiye yönelik çok sayıda çalışmamız var. Veterinerlik, tarım ve turizm konularında yerel projeler var. Balıkesir'e ait atık su probleminin çözümüne, arıtma tesislerine yönelik çalışmalar var ve gıda sektörüne yönelik farklı konularda çalışmalar, projeler devam ediyor."

