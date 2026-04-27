27 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan OECD 2026 Beceriler Zirvesi kapsamında, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile Tersane İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TÜRKSOY, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Emir Timur'un Doğumunun 690. Yılı Vesilesiyle Türkiye-Özbekistan İlişkileri" programı ile AK Parti Pursaklar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin 64. kuruluş yıl dönümü kapsamında Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek sempozyuma katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, ikinci gününde 152,8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabıyla devam edilecek.

(Aydın/Muğla/12.30)

2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Corendon Alanyaspor-Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Antalya/17.00/Konya/İstanbul/20.00)

3- Nesine 3. Lig play-off etabında 1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları oynanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Denizli/19.00)

6- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek.

(Ankara/19.00)

7- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde işbirliği anlaşması imzalanacak.

(İstanbul/13.00)