27 Nisan e-muhtırası: Millet iradesi kayıt dışı siyasete sınır koydu
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi

TEPAV'ın araştırmasına göre okul saldırılarının yüzde 87,5'i mevcut öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Saldırganların yüzde 72'sinde travma geçmişi bulunuyor. Sınıf arkadaşlarıyla paylaşılan mesajlar şiddetin habercisi.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 08:11, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 09:15
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) araştırmasına göre okul saldırılarının yüzde 87,5'i mevcut öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Ayrıca, Türkiye'deki okul saldırıları, Batı ülkeleriyle kıyaslandığında henüz çok yüksek oranlara ulaşmamış olsa da, 2014 yılından itibaren artış eğilimi gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre saldırılar özellikle 2024 ve 2025 yıllarında dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

Olaylarda kullanılan araçlara bakıldığında, saldırıların yüzde 56'sında ateşli silahların, yüzde 33'ünde ise kesici aletlerin tercih edildiği görülüyor. Öte yandan, okul saldırılarının arka planı incelendiğinde vakaların yüzde 72'sinde fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar, ebeveyn intiharı veya ev içi şiddet gibi travmatik unsurların bulunduğu ifade ediliyor.

Araştırmada, ABD'de okul saldırganlarının yüzde 98,8'inin, eylem öncesinde niyetlerini sosyal medya paylaşımları ya da arkadaş çevreleri aracılığıyla ortaya koyduğu ifade edilirken, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 75 seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Sızdırma olarak tanımlanan bu davranışların en çok sınıf arkadaşlarıyla paylaşılan mesajlar üzerinden ortaya çıktığına dikkat çekiliyor. Doğrudan tehditler, sosyal medya ve çevrim içi paylaşımlar ile ödev, kompozisyon ve çizim gibi üretimler, saldırı niyetinin önceden anlaşılabildiği başlıca göstergeler arasında yer alıyor.

İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i 2 Mart 2026'da okulda bıçaklayarak öldüren kişi, 11. sınıf öğrencisi F.S.B.. Katil zanlısı hakkında 126 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul'da özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan (74) 7 Mayıs 2024'te yabancı uyruklu öğrencisi Y.K tarafından odasında silahla vurularak öldürüldü. Y.K.'ya 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokuluna 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda 8 öğrencisiyle birlikte matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetti.

