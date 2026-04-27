2 aylık bebeğin ölümünde anneye tutuklama
Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili gözaltına alınan anne, "canavarca hisle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 08:15, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 08:16
Kitirler Mahallesi'nde 25 Nisan'da 2 aylık bebeği E.C'yi öldürdüğü iddia edilen anne S.C, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Gerede İlçe Adliyesine sevk edildi.
Savcılık ve hakimlik sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan anne S.C, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hayatını kaybeden E.C'nin cenazesi, Demircisopran köyünde toprağa verilmişti.