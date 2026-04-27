27 Nisan e-muhtırası: Millet iradesi kayıt dışı siyasete sınır koydu
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, ATM'ler üzerinden para transferine aracılık ettikleri belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 123 milyon TL işlem hacmi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 08:43, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 08:40
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasadışı bahis suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda; şüpheli kişilerin, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen paraların finansal dolaşımını sağlamak amacıyla ATM'ler üzerinden nakit çekim işlemleri gerçekleştirerek bu paraların transferine aracılık ettiklerine yönelik bilgi edinildi.

Şüphelilerin, Bahçelievler, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde ATM'lerden düzenli para çekimi yaptıkları, vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre hareket ederek, telefonlarındaki yazılım üzerinden bahis gelirlerini takip edip bu paraların nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Ayrıca, banka hesaplarında toplam 123 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Suç örgütüne yönelik olarak, suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla, İstanbul merkezli, Kocaeli ve Hakkari illerini de kapsayan toplam 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

