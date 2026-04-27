Seyir halindeyken yanan midibüs demir yığınına döndü
İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki servis midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken midibüs de adeta demir yığınına döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 09:30, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 11:09
Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı'nda ilerleyen ve içinde yolcu bulunmayan servis midibüsünden dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu midibüs kullanılamaz hale geldi.