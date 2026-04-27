27 Nisan e-muhtırası: Millet iradesi kayıt dışı siyasete sınır koydu
Taksiciler onları istemiyor, karar alındı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, otel önlerinde duran ve bellboy'lara komisyon ödeyen VIP araç ve havalimanı taksilerine iş yönlendirilmemesi için TUROB Başkanı Müberra Eresin ve İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'la görüştü.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 09:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 11:36
Otellerde hizmet veren ve valiz taşıma gibi işlemler yapan bellboy'ların, otel müşterileri üzerinden komisyon almasına yönelik olarak önlem alınması bekleniyor.

Taksi sektörü, uzun yıllardır bellboy'ların yaptığı komisyonla müşteri yönlendirmesine karşı çıkıyor. Halk arasında "hanutçuluk" olarak bilinen ve otel müşterilerini taksilere yönlendirerek taksilerden komisyon alan bellboy'lar yeni sistemde VIP taşımacılık yapan araçlara otel müşterilerini yönlendiriyor.

TAKSİCİLER DE YILLAR ÖNCE AYNI YÖNTEMİ KULLANIYORDU

Taksiciler 1990-2000'li yıllarda, otel rezervasyonlarının zor olduğu dönemlerde havalimanlarından aldıkları turistleri, komisyon ödemeyi kabul eden otellere yönlendiriyor ve taksimetre ücreti dışında turistin kalacağı gün karşılığında komisyon alıyordu. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte bu yöntem 2000'li yılların başında ortadan kalktı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin ile görüşerek otel bellboy'larınn komisyon karşılığı iş yönlendirmesi ve korsan taşımacılık yaptırmaya özendirilmesine karşı görüşme gerçekleştirdi. Eresin ve Dalcı ortak çalışma konusunda mutabık kaldı.

ORTADAN KALKMASI ZOR OLABİLİR

VIP taşımacılık yapan araçlara yönlendirilen turistler üzerinden pay alan bellboy'ların bu işleri taksilere yönlendirmeye kalkması neticesinde taksiciler de komisyon ödemeyi göze alabilir. Kullandıkları akıllı telefon uygulamalarına komisyon ödeyen taksiciler, korsanla mücadele ederken iş kaybetmemek adına otelden aldıkları müşteriler için bellboy'lara komisyon vermeye devam edebilir.

FAHRETTİN CAN'DAN DA HAMLE GELDİ

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile görüşen Dalcı, "Havalimanı Kooperatifi Taksilerinin otel bellboy'larına komisyon vererek şehir içi otellerinden iş alması konusunda önlem alınmasına karar verildi. Şehir içinden gelerek havalimanlarından iş alan şehir içi taksileri için, kural dışı bu davranışlarından dolayı gerek Havalimanı Kooperatifi, gerekse İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak önlem alacağımız konusunda mutabık kaldık." dedi.

