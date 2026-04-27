Gülistan Doku soruşturmasında eski Emniyet Müdürü 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen tahkikatta, dönemin İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in "tanık" olarak ifadesine başvurulacak.
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 09:58, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 10:36
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen tahkikatta, dönemin İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in "tanık" olarak ifadesine başvurulacak.