Özgür Özel: Bugün iktidar olsak asgari ücret 39 bin lira

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, 37 yıldır Sakarya Büyükşehir Belediyesini kazanamadıklarını söyledi.

Sakarya'ya küsmediklerini, kusuru Sakarya'da bulmadıklarını, sırtlarını dönmediklerini, hep sevdiklerini ve kent için iyi şeyler söylediklerini belirten Özel, kentin seçtiklerine, tercihlerine saygı duyduklarını kaydetti.

Özel, Sakarya'nın tercihleriyle dertlerinin olmadığını dile getirerek, "Ama herkes şunu bilsin ki artık dönem kardeşlik, geçim dönemidir. Yoksulluktan, işsizlikten hep birlikte kurtulmak, çiftçinin, köylünün, hayvancının yüzünü güldürmek, halktan yana işler yapmanın zamanıdır. Bunun için bundan sonra Sakarya, yorulmuş, yandaş kayıran, vatandaşı unutan, sorun çözmeyen, öteleyen, görmeyen, emekliyi 20 bin, emekçiyi 28 bin liraya mahkum eden iktidarın kalesi olamaz. O kale siyaseti bitmiştir, Sakarya bundan sonra milletin kalesidir" diye konuştu.

İktidarın miadının dolduğunu ve yorulduğunu öne süren Özel, meydanların, halkın ve milletin partisinin iktidara gelmesi gerektiğini ifade etti.

Özel, Sapanca Gölü'ndeki su seviyesinin düşmesine değinerek, "iktidarın bu sorunu çözeceğine göle dolgu yapılmasına izin verdiği, kaçak iskeleleri önlemediği, sanayinin gölden kaçak su çekişine engel olmadığı" iddiasında bulundu.

Ara seçim isteği

Kentte kamu hizmetlerinde yetersizliklerin olduğunu savunan Özel, hükümetin ülke ve şehirdeki politikalarını eleştirdi.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçinin ne ekeceğini, kaça satacağını bileceğini, çiftçi ve süt üreticisinde alım garantisi olacağını belirterek, "Para babalarına, bankerlere, yandaşlara değil garantiyi size, çiftçilere vereceğiz. Meydanın derdi kendi boyunu aşmış. Emekli şikayetçi mi? Öyle bir noktaya geldik ki açlık sınırı 33 bin, yoksulluk sınırı 107 bin, emekliye 20 bin, asgari ücretliye 28 bin lira. Ortalama çiftçi geliri 19 bin lira. Yani bu iktidar durdukça kötüye gitmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yılın ilk 3 ayında yüzde 66 daha fazla vergi toplandığını, yüzde 32 daha az yatırım yapıldığını, dünyanın en adaletsiz vergi sisteminin Türkiye'de olduğunu ileri süren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi gelecek vergiyi tepetaklak edecek. Bunlar vergiyi tabana, refahı tavana veriyorlar. Söz veriyoruz, vergiyi tavandan alacağız, refahı tabana, size yayacağız" ifadesini kullandı.

"Getir sandığı millet söylesin sözü, sen etme artık gölge"

Özel, en kısa zamanda seçim sandığı istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün emeklilere söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hemen, en başında, en düşük emekli maaşı 1 asgari ücret olacak. Kimse bunu zor, imkansız gibi düşünmesin. Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidar olsa, asgari ücret ve en düşük emekli maaşı 39 bin lira. Bundan sonra artık azla yetinmek, bir kredi kartından çekip öbürünü kapamak, kira ödeyince kasaba, bakkala, manava borçlu kalmak, alışveriş yapınca kirayı ödeyememek yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında artık yoksullar için bütün dünyada olduğu gibi ucuz kiralık konut var. Herkesin gelirine göre vergi, gelirine göre kira var"

Özel, ara seçim isteğini yineleyerek, "Getir sandığı millet söylesin sözü, sen etme artık gölge. Sandıktan kaçıyorlar, sonuna kadar kovalayacağız" dedi.

Yapacaklarından bahseden Özel, "Okullara 100 bin öğretmen, 75 bin sağlık görevlisi, 65 bin uzman çavuş görevlendirerek, okullarımızı güvenli, kapısındaki uyuşturucu belasından ya da zihnini oyunlarla, başka şeylerle eline silah almış çetelerle okulun önüne gelenlerden koruyacak. Asla ve asla okulda sağlık, temizlik, hijyen sorunu, öğrenciler arasında eşitsizlik sorunu olmayacak. Bu söylediklerimin hiçbirisi lütuf, zor değil, hele hele imkansız hiç değil" ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin elbette ihtiyacı olan iç cephenin güçlenmesidir"

Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve yargılamaları da eleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Elbette ana muhalefetle görüşürüm" dediğini aktaran Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor, Türkiye'nin elbette ihtiyacı olan iç cephenin güçlenmesidir, tansiyonun düşmesi önemlidir. Bugünün ana muhalefetinin, yapılan son seçimlerin birinci partisinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu gün gibi bugün de birinci partisinin Türkiye'nin meselelerinde birlikte davranması hiç kimsenin şaşırmayacağı bir şeydir ama rakiplerine düşman hukuku uygulayanlar, masada otururken balta çekip saldıranlar şimdi dönüp de 'Oturalım, konuşalım.' demesinler.

Cumhuriyet Halk Partisine düşman hukuku uygulayan kimseyle oturup konuşmam. Demokrasi düşmanı baltanı gömeceksin, atacaksın, yakacaksın. Türkiye'nin kurucu partisine, onun üyelerine, milletin seçilmiş belediye başkanlarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin belirlediğimiz cumhurbaşkanı adayına, milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanına ve bir sonraki iktidar partisi Cumhuriyet Halk Partisine haksızca saldırmayacaksın."