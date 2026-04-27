27 Nisan e-muhtırası: Millet iradesi kayıt dışı siyasete sınır koydu
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Benzin ve motorine zam geliyor: Pompaya yansıyacak

Ortadoğu'daki gerilimin Brent petrolü 105 dolar seviyelerine taşıması, iç piyasada akaryakıt fiyatlarını vurdu. Bu geceden itibaren geçerli olması beklenen yeni düzenlemeyle motorine 2,28 TL, benzine ise 95 kuruş zam yapılması öngörülüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 10:45, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 10:47
Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...

ABD ve İran arasındaki kırılgan ateşkesin sürmesi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasından dolayı petrol sevkiyatlarının gerçekleşmemesi gibi nedenler petrolü yükseltiyor.

Bu kapsamda akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle güncelleme geliyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,28 lira, benzine ise 0,95 lira zam gelmesi bekleniyor.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 71,63 liraya, Ankara'da 72,70 liraya, İzmir'de 73,08 liraya, Doğu illerinde 74,48 liraya yükselmesi bekleniyor.

Benzinin İstanbul'da 63,71 liraya, Ankara'da 64,68 liraya, İzmir'de 64,96 liraya, doğu illerinde ise 66,30 liraya yükselmesi bekleniyor.

  • GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARIİSTANBUL
  • Benzin: 62.76 TL
  • Motorin: 69.35 TL
  • LPG: 34.99 TL
  • ANKARA
  • Benzin: 63.73 TL
  • Motorin: 70.47 TL
  • LPG: 34.87 TL
  • İZMİR
  • Benzin: 64.01 TL
  • Motorin: 70.75 TL
  • LPG: 34.79 TL

NELER OLMUŞTU?

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 75 dolardan 115 dolara kadar tırmandı. Kısa sürede yüzde 53 oranında değerlenen petrol nedeniyle akaryakıt fiyatları da arttı.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

