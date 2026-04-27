Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
İran'ın Hürmüz Boğazı teklifi altına yaradı

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ulaştığı bilgilere göre İran, Washington'a yeni bir uzlaşı teklifi sundu. Tahran, Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın kaldırılması ve savaşın sona ermesi karşılığında nükleer pazarlıkların ertelenmesini öneriyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir teklif sunulduğu iddiaları ve dolardaki hafif gerileme, altın fiyatlarının erken saatlerdeki kayıplarını telafi etmesini sağladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 12:23, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 12:28
İran yönetimi, nükleer tavizler konusunda kendi içinde yaşadığı görüş ayrılıklarını aşmak için masaya farklı bir strateji getirdi. Axios'un ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre teklif; nükleer dosyayı tamamen devre dışı bırakarak doğrudan sahada ateşkes ve ekonomik ferahlamayı hedefliyor.

BLOKAJ MI DİPLOMASİ Mİ?

Yeni plan, önce Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesini ve ABD deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor. Buna karşılık ateşkesin kalıcı hale getirilmesi teklif ediliyor. Ancak bu durum, İran'ın uranyum stoklarını eritmek isteyen Başkan Trump'ın elindeki "ekonomik baskı" kozunu zayıflatabilir.

TRUMP KARAR AŞAMASINDA

Trump'ın bugün (Pazartesi) ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray'da bir toplantı yapması bekleniyor. Trump daha önce yaptığı açıklamada, blokajın İran ekonomisini çökerteceğine inandığını belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sistemden akan petrol durursa, o hat içeriden patlar. Bunu anlamaları için önlerinde çok az zaman kaldı."

PERDE ARKASINDA NELER OLUYOR?

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, son birkaç gündür Pakistan, Umman ve Türkiye gibi aracı ülkelerle yoğun bir görüşme trafiği yürüttü. Arakçi'nin bu temaslarda, nükleer konularda İran içinde ortak bir karara varılamadığını, bu yüzden krizin öncelikle askeri ve ekonomik boyutta çözülmesi gerektiğini ilettiği belirtiliyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, teklifi aldıklarını ancak basın üzerinden pazarlık yapmayacaklarını söyledi. Wales, "Kartlar ABD'nin elinde. Sadece Amerikan halkının çıkarlarına uygun bir anlaşma yaparız" dedi.

Altın toparlanmaya başladı! Şimdi gözler çarşamba gününde

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yeni bir teklif sunulduğu iddiaları ve dolardaki hafif gerileme, altın fiyatlarının erken saatlerdeki kayıplarını telafi etmesini sağladı. Şimdi piyasada gözler çarşamba gününde..

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yaşadığı sert düşüşün ardından, İran'ın Pakistanlı arabulucular aracılığıyla ABD'ye yeni bir barış teklifi sunduğu yönündeki haberlerle toparlandı. ABD dolarındaki değer kaybı da altına destek verirken, yatırımcılar Orta Doğu'daki diplomatik sürece kilitlendi.

ALTINA TEK BİR HABER YARADI

Altın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye yeni bir öneri sunduğuna ilişkin haberlerin gelmesiyle birlikte fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Spot altın, sabah saatlerinde %0,8'lik bir geri çekilme yaşamasına rağmen, TSİ 10.23 itibarıyla 4.716,75 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde gram altın ise 6.832 lira seviyesinde hareketleniyor.

DİPLOMATİK HAREKETLİLİK PİYASALARI CANLANDIRDI

İran'ın Pakistan üzerinden ABD'ye, Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması ve savaşın sona erdirilmesi konusunda yeni bir öneri sunduğuna dair raporlar, piyasalardaki risk algısını değiştirdi.

Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda süreci değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde görüşmelerde bir ilerleme olup olmayacağını izliyoruz; altın için en büyük itici güç bu olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump pazar günü yaptığı açıklamada, İran'ın iki aydır süren savaşı sona erdirmek için müzakere etmek istemesi halinde kendisini arayabileceğini belirtti. Ancak cumartesi günü Pakistan'a gidecek iki elçinin ziyaretinin iptal edilmesi, barış umutlarına gölge düşüren bir gelişme olarak kaydedilmişti.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISI

Barış görüşmelerinin tıkanması ve Orta Doğu'daki enerji ihracatının sekteye uğraması petrol fiyatlarını yukarı çekti. Artan ham petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini tetikleyerek enflasyonist baskıyı artırıyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı (hedge) olarak görülse de, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

GÖZLER FED'İN ÇARŞAMBA GÜNKÜ KARARINDA

Yatırımcıların bir diğer odağı ise çarşamba günüaçıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı. Analist Rodda, Fed'in enerji krizi kaynaklı enflasyon karşısında yılın geri kalanında izleyeceği politikanın altın için ya bir destek ya da yeni bir engel teşkil edeceğini vurguladı.

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir hakim:
Spot gümüş: Yüzde 0,3 düşüşle 75,44 dolar.
Platin: Yüzde 0,1 artışla 2.013,15 dolar.
Paladyum: Yüzde 0,6 kayıpla 1.487,45 dolar.

