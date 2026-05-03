Sözleşmeli Personelin Devamsızlığı Halinde Fesih Mi, Disiplin Hükümleri Mi?

4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
4 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Trafikte 4 aylık tablo açıklandı:İşte kaza oranları
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Soğuk hava gidiyor: Sıcaklıklar o günden itibaren artacak
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Doğum izni 24 haftaya çıktı: Türkiye OECD ortalamasını geçti
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Gözler Kabine'de: Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayabilir!
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Okul saldırısının acısı dinmiyor: 11 yaşındaki Almina yaşam mücadelesini kaybetti
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
Altında fırsat arayanlar ters köşe oldu
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
MEB'den meslek liselerine mayıs ayı boyunca etkinlik: Marifetli Gençlik
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
'Param güvende' tuzağı: Dolandırıcılar ikinci el satıcıları hedef alıyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Gözler Nisan enflasyonda: Memur ve emeklinin zammı netleşiyor
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
Meclis'in bu haftaki gündemi: Aidat, teşvik ve okul saldırıları
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
TCMB araştırdı: Vatandaş birikimini nereye yatırdı?
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Erdoğan talimat verdi: Ekonomide yeni eylem planı hazır!
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımlar kapıda: MİT teknik hazırlığa başladı
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Meclis raporu: 10 milyona yakın öğrenci zorbalıkla karşı karşıya
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
Kurban ibadetine ilişkin 10 doğru bilinen yanlış
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
Bakan Gürlek: Yeni bir anayasa zorunluluktur
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un nisan enflasyonunda zam şampiyonu belli oldu
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Bakan Uraloğlu: Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu bu yıl bitecek
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Erdoğan: Doğurganlık hızı 1,48'e düştü, tablo tedirgin edici
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
Jeopolitik risklere rağmen Borsa İstanbul'da rekor kapanış
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YDUS 2026 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Kahramanmaraş saldırısıyla ilgili dikkat çeken detay: Silahlar böyle taşınmış
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Mardin Büyükşehir'de kayyum süresi uzatıldı
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Okullarda ara tatiller tarih oluyor: Bakan Tekin sinyali verdi
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Gözler TÜİK'te: Nisan enflasyon verileri geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeli Personelin Devamsızlığı Halinde Fesih Mi, Disiplin Hükümleri Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele, 19/01/2023 tarihli ve 7433 sayılı Kanun'un 2'nci maddesiyle disiplin hükümleri getirilmiş; madde metninde, sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler, disiplin kurulları ve disipline ilişkin diğer hususlarda Devlet memurlarının tabi olduğu hükümlerin uygulanacağı açıkça ifade edilerek 657 sayılı Kanun'a doğrudan atıf yapılmıştır. Bununla birlikte, kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde, disiplin kurulu kararı alınması ve atamaya yetkili amirin onayı ile sözleşmeli personelin görevine son verileceği hüküm altına alınmıştır.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2026 00:10, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 08:53
Yazdır
Sözleşmeli Personelin Devamsızlığı Halinde Fesih Mi, Disiplin Hükümleri Mi?

Sözleşmeli personelin disipline aykırı davranışlarında uygulanacak usulün belirlenmesi bakımından uzun yıllardır hissedilen önemli bir boşluğun bu düzenleme ile giderilmiş olması kuşkusuz yerinde ve gerekli bir adım olmuştur. Ancak söz konusu hükmün sözleşmeli personel istihdamının temel çerçevesini belirleyen "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a henüz işlenmemiş olması, uygulamada çeşitli çelişkilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Bu çelişkilerin başında, devamsızlık hallerine ilişkin farklı düzenlemelerin nasıl uygulanacağı hususu gelmektedir.

Bilindiği üzere memur statüsündeki personel için 657 sayılı Kanun'un 94'üncü maddesinde yer alan "on gün kesintisiz göreve gelmeme" haline bağlı olarak çekilmiş sayılma (müstafi olma) durumu; sözleşmeli personel açısından Esaslar'ın "sözleşmenin feshi" başlıklı 6'ncı maddesinde "mazeretsiz ve kesintisiz üç gün göreve gelmeme" halinde sözleşmenin feshi olarak hüküm altına alınmıştır. Ancak sözleşmeli personele disiplin hükümlerinin getirilmesiyle birlikte, mazeretsiz ve kesintisiz üç gün göreve gelmeme fiili artık 657 sayılı Kanun kapsamında karşılık bulmakta ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller arasında değerlendirilmektedir. Bu durum, söz konusu fiilin tespiti halinde doğrudan fesih yoluna gidilmesini değil; disiplin sürecinin işletilmesini, disiplin kurulunun kararının alınmasını ve atamaya yetkili amirin onayı ile sürecin tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Dolayısıyla, Esaslar kapsamında öngörülen doğrudan sözleşme feshi imkanı ile 657 sayılı Kanun'un öngördüğü disiplin sürecine dayalı fesih mekanizması arasında uygulama bakımından önemli bir farklılık ortaya çıkmaktadır. Her iki düzenleme sonucunda da görevle ilişiğin kesilmesi söz konusu olmakla birlikte sürecin işleyişi ve tamamlanma usulü bakımından ciddi ayrışmalar bulunmaktadır. Bu durum, sözleşmenin feshi/müstafilik mekanizmasının fiilen disiplin usulüne evrilmesine yol açmakta; bu ise uygulamada hem personel hem de idareler açısından çeşitli güçlüklerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Özellikle disiplin sürecinin tamamlanmasının belirli bir zaman alması ve bu süreçte personelin fiilen göreve devam etmemesine rağmen ücret ödenmesi ihtimali, idareler açısından ilave mali ve idari yükler doğurabilecek niteliktedir.

Sözleşmeli personelin kesintisiz olarak göreve gelmemesine bağlı sözleşme feshi (müstafilik) hakkının mevcut düzenlemeler çerçevesinde disiplin hükümlerine bağlanmış olduğu dikkate alındığında; bu hakkın memurlar için öngörülen sisteme kıyasen, disiplin sürecine bağlı olmaksızın gün sayısının açık ve net bir şekilde belirlenerek yeniden düzenlenmesi uygulama açısından yerinde ve işler bir yaklaşım olacaktır.

Uygulamada karşılaşılan bir diğer önemli çelişki ise devamsızlık sürelerinin toplamına ilişkindir. Yine memur statüsündeki personel bakımından 657 sayılı Kanun'un 125/E-(d) maddesinde "özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün göreve gelmemek" fiili devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektirirken; sözleşmeli personel açısından Esaslar'ın 6'ncı maddesinde "sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz olarak toplam on gün süreyle göreve gelmeme" halinde sözleşmenin feshedileceği düzenlenmiştir. Bu iki farklı düzenleme karşısında, sözleşmeli personel hakkında hangi sürenin esas alınacağı, başka bir ifadeyle disiplin sürecinin on gün üzerinden mi yoksa yirmi gün üzerinden mi başlatılacağı hususu uygulamada tereddütlere yol açmaktadır.

Diğer yandan, 7433 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle hüküm altına alınan ve 657 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 49'uncu madde ile yapılan değişikliklere uyum sağlanabilmesi amacıyla gerekli düzenlemelerin altı ay içinde yürürlüğe konulması öngörülmüş olmasına rağmen bu düzenlemelerin henüz ikincil mevzuat olan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a yansıtılmamış olması bu konu özelinde de önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar normlar hiyerarşisi gereği kanun hükümleri bağlayıcılığını sürdürmekte ise de alt mevzuat ile arasındaki bu uyumsuzluk uygulayıcılar arasında farklı yorum ve uygulamaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

Sonuç olarak, kanunla getirilen disiplin hükümlerinin uygulamada etkin, tutarlı ve uygulama birliği içinde hayata geçirilebilmesi için ikincil mevzuatın gecikmeksizin ve kapsamlı bir şekilde güncellenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber