WhatsApp 4 ay sonra yüzlerce Android modelinde çalışmayacak

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, teknolojik altyapısını güncel tutmak amacıyla eski nesil yazılımlara olan desteğini sonlandırıyor.

8 Eylül 2026'da devreye girecek düzenleme kapsamında, Android 6.0 (Marshmallow) altındaki sürümlere sahip durumdan en çok etkilenen gruplar, halen Android 5.0 ve 5.1 sürümleriyle çalışan eski model akıllı telefon kullanıcıları olacak.

NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALINDI?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın yeni nesil güvenlik protokollerine uyum sağlaması ve performans iyileştirmelerinin sürdürülebilmesi için bu adımın bir zorunluluk olduğu ifade edildi. Geliştirilen modern özelliklerin ve gelişmiş şifreleme yöntemlerinin, eski yazılım mimarilerinde stabil çalışmaması bu kararın temel gerekçesi olarak gösteriliyor. Eski cihaz sahiplerinin, hizmet kesintisinden etkilenmemesi için cihaz veya yazılım güncellemesi yapması gerekecek.

VERİ KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN YEDEKLEME TAVSİYESİ

Desteğin kesileceği tarihten önce kullanıcıların mesajlarını ve medya dosyalarını koruması önem arz ediyor. WhatsApp, kullanıcıların Google Drive üzerinden bulut yedeklemesi yapmalarını veya yerel hafızadaki yedekleme dosyalarını manuel olarak yeni cihazlara aktarmalarını öneriyor.

İOS TARAFINDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

iOS tarafında ise benzer bir kısıtlama bulunmuyor; Applekullanıcıları için iOS 15.1 ve üzerindeki sürümlerde hizmet verilmeye devam edilecek.

GÜNCEL SÜRÜMÜNÜZÜ NASIL ÖĞRENEBİLİRSİZ?

Kullandığınız cihazın WhatsApp desteğinin devam edip etmeyeceğini anlamak için Android sürümünüzü kontrol etmeniz yeterlidir.

Bunun için cihazınızın Ayarlar menüsüne girerek Telefon Hakkında veya Yazılım Bilgileri sekmesine göz atabilirsiniz. Eğer bu bölümde görünen sürüm numarası Android 6.0 veya üzerindeyse uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz. Sürümünüz 5.0 veya 5.1 ise, 8 Eylül 2026 tarihine kadar cihazınızı güncellemeniz veya desteklenen bir modele geçmeniz gerekecektir.