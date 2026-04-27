'Dur' ihtarına uymayan sürücülere 582 bin 431 lira ceza

Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
Benzin ve motorine zam geliyor: Pompaya yansıyacak
Benzin ve motorine zam geliyor: Pompaya yansıyacak
Gülistan Doku soruşturmasında eski Emniyet Müdürü 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Emniyet Müdürü 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Otomotivde rota hibrit ve elektrikli araçlara kırıldı
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Yapay zekalı örnek dava dilekçeleri önerisi hukuk dünyasını ikiye böldü
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Veli zorbalığı sınıfa kadar girdi!
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Bakanlık düğmeye bastı: 693 maktülün dosyası yeniden açılıyor
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
Yargıtay'dan emsal karar: Çift sendika üyeliğine dikkat!
'Dur' ihtarına uymayan sürücülere 582 bin 431 lira ceza

Yozgat'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayan 2 sürücüye toplam 582 bin 431 lira ceza uygulandı.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 12:53, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 12:51
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Sorgun-Çekerek kara yolundaki trafik denetimlerinde, "dur" ihtarına uymayan sürücü Kadışehri ilçesinde yakalandı.

Sürücüye, 227 bin 719 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Sorgun-Saraykent kara yolunda ise "dur" ihtarına uymayan ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 354 bin 712 lira ceza uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi.


