AFAD duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de peş peşe sarsıntılar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 10.44'te ve yerin 7.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Söz konusu depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Akdeniz'de saat 11.06'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Sarsıntının derinliği 8.85 km olarak kaydedildi.
Kandilli 4.8 olarak ölçtü
Öte yandan Kandilli Rasathanesi, saat 10.44'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.8 olarak ölçtü. Kandilli, söz konusu sarsıntının konumunu ise Girit Adası açıkları olarak bildirdi.