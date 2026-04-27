İstanbul Valiliği duyurdu: Taksim metro ve füniküler hattı kapatıldı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 13:21, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 13:22
İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Hacıosman metrosunun Taksim durağı ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı geçici olarak kapatıldı.
Metro İstanbul şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."