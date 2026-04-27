Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Hakim çiftin 2,5 yaşındaki çocuğu, boğazına kaçan çilek sonucu hayatını kaybetti

Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, boğazına çilek kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 13:29, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 13:32
Olay, Nur Sultan Bayer Caddesi'nde meydana geldi. Dedesiyle birlikte manavdan çilek alan Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, burada çilek yedi. Çilek talihsiz çocuğun boğazında kalırken ilk müdahaleyi dedesi yaptı. Durumu fark eden çevredeki Salih Göçer adlı vatandaş çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HEIMLICH MANEVRASI İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yaşanılanları anlatan Göçer, kalabalığı fark ederek müdahale ettiğini belirterek, "Çocuğa Heimlich manevrası yaptım. Ambulansa verdim ve arkasından takip ettim. Keşke kurtarabilseydik. Allah anne ve babasına sabırlar versin" dedi.

Öte yandan, talihsiz olayda hayatını kaybeden Mustafa Kemal Türker için Ahi Evran Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Törende baba Hamza Türker ile anne Berna Saçan Türker'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSYK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve il protokolü katıldı. Cenaze namazının ardından aile, külliye bahçesinde taziyeleri kabul etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabından aile için dün taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek mesajında, "Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker'in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah'tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

