Ankara'da bir binanın duvarı çöktü
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 14:37, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 14:38
Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemlerinin devam ettiği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasının duvarı çöktü.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alınan ilk bilgilere göre dört katlı binanın yıkımı esnasında, tedbir amaçlı yapılan bariyer yıkıldı.