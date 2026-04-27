Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "OECD 2026 Beceriler Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, kıtaların buluşma noktası İstanbul'da uluslararası kuruluş temsilcilerini ve bakanları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Dünyanın yapay zeka ve teknolojinin etkisiyle ciddi bir kabuk değişimine şahitlik ettiğini vurgulayan Erdoğan, bu sürecin akademik ve sosyal boyutlarına dikkati çekti.

Erdoğan, sözlerini şöyle devam etti;

Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız; teknolojinin ve yapay zekanın öncülüğünü yaptığı keskin bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu değişimin insanlığa neler kazandırdığının, neler kaybettirdiğinin hesabını elbette akademisyenlerimiz çok boyutlu bir şekilde yapmaktadır. Ama şunu hepimiz çok net biçimde görebiliyoruz; önüne çıkanı sürükleyen bu değişim dalgasını durdurmak, değişime set çekmek mümkün değil. Fakat değişimi doğru okumak, doğru yönlendirmek ve sağlıklı bir şekilde yönetmek bizim elimizdedir. Dahası bu, biz karar alıcıların asli vazifelerinden biridir.

"İstihdam alanında ezberler bozuluyor"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile OECD arasındaki yakın işbirliğinin önemine değinen Erdoğan, küresel diyalog zemininin her zamankinden daha kritik olduğunu ifade etti.

Özellikle iş gücü piyasasındaki dönüşüme işaret eden Erdoğan, "Özellikle istihdam alanında ezberlerin bozulduğuna şahit oluyoruz. Teknolojide yaşanan gelişime paralel olarak üretim biçimleri değişiyor, meslekler dönüşüyor, bazı işler hükmünü yitirirken yeni iş alanları ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ülkelerin başarısını belirleyecek unsurun beşeri sermayelerin niteliği olacağı anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Zirvenin teması oldukça isabetli"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "nesiller arası yeteneğin ortaya çıkarılması" olarak belirlenen ana temasını oldukça isabetli bulduğunu belirterek, yapılacak oturum ve değerlendirmelerin küresel beceri politikalarına katkı sağlamasını temenni etti.

Konuşmasında İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğine de değinen Erdoğan, konukların şehri tanıma imkanı bulacaklarına inandığını sözlerine ekledi.