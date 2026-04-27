Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki araçların bulunduğu noktada çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve bir evde de hasar oluşurken, bazı vatandaşların Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemesi dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 15:38, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 15:44
Yazlık Mahallesi Süleyman Binek Caddesi'nde park halindeki araçların bulunduğu noktada yangın çıktı. Yangın büyüyerek aynı yerde bulunan koltuk imalathanesi, terzi dükkanı, market deposu ve binanın üst katındaki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye aracı ve 16 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık 15 dakikada kontrol altına alındı. Yangında marketin deposunda bulunan onlarca tüpün patlamaması ise facianın önüne geçti. İki aracın kül olduğu yangında üç dükkanda ve evde de hasar oluştu.

Mahalle yanarken derbi izlediler

Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu ve mahallelinin panikle sokağa döküldüğü yangında, bir işletmedeki bazı vatandaşlar ise Galatasaray-Fenerbahçe arasında oynan derbiyi izlemeye devam etti. Maç sırasındaki bazı ataklarda sevinen, bazı ataklarda sinirlenen taraftarların o anları dikkat çekti.

